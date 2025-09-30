У Кремлі висловилися про терміни закінчення війни

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ хоче закінчити війну вже до кінця цього року. Втім, в Москві мають іншу думку з цього приводу.

Про це нахабно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі заявляють, мовляв, не знають, чим зумовлені заяви Києва “про очікуване завершення конфлікту (так в РФ називають війну - Ред.) цього року”.

Представник адміністрації диктатора РФ вкотре звинуватив Україну у небажанні шукати діалог і створенні гарантій безпеки.

Також, зі слів Пєскова, у Москві негативно оцінюють заяви Києва щодо можливих далекобійних ударів по Росії.

Заява Сибіги

Очільник МЗС України Андрій Сибіга на Варшавському форумі з безпеки заявив, що Київ хоче закінчити війну вже до кінця цього року.

“Українська стійкість не є причиною нескінченної війни. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. І після зустрічі в Нью-Йорку між президентом Зеленським і президентом Трампом ми справді набрали обертів. Я буду дуже обережним. Ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у належному вимірі чи напрямку. Це важливо”, - наголрсив Сибіга.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про зрив мирних переговорів, звинувативши у цьому Україну. З його слів, нібито у переговорах з Україною “виникла пауза” через небажання Києва продовжувати діалог.