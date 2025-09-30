ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2346
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі висловилися про терміни закінчення війни

Москва нахабно продовжує звинувачувати Київ у небажанні до діалогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ хоче закінчити війну вже до кінця цього року. Втім, в Москві мають іншу думку з цього приводу.

Про це нахабно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі заявляють, мовляв, не знають, чим зумовлені заяви Києва “про очікуване завершення конфлікту (так в РФ називають війну - Ред.) цього року”.

Представник адміністрації диктатора РФ вкотре звинуватив Україну у небажанні шукати діалог і створенні гарантій безпеки.

Також, зі слів Пєскова, у Москві негативно оцінюють заяви Києва щодо можливих далекобійних ударів по Росії.

Заява Сибіги

Очільник МЗС України Андрій Сибіга на Варшавському форумі з безпеки заявив, що Київ хоче закінчити війну вже до кінця цього року.

“Українська стійкість не є причиною нескінченної війни. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. І після зустрічі в Нью-Йорку між президентом Зеленським і президентом Трампом ми справді набрали обертів. Я буду дуже обережним. Ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у належному вимірі чи напрямку. Це важливо”, - наголрсив Сибіга.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про зрив мирних переговорів, звинувативши у цьому Україну. З його слів, нібито у переговорах з Україною “виникла пауза” через небажання Києва продовжувати діалог.

Дата публікації
Кількість переглядів
2346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie