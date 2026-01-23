ТСН у соціальних мережах

Політика
2742
1 хв

У Кремлі висунули умови закінчення війни перед переговорами в ОАЕ

У Росії не можуть визначитися — чи хочуть вони миру, чи не хочуть. Натомість Кремль тисне щодо територій України.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що умовою Кремля для припинення бойових дій є повне виведення Україною ЗСУ за межі Донбасу.

Його заяву цитують пропагандисти.

Пєсков також запевнив, що Кремль нібито «високо цінує мирні ініціативи адміністрації США». Проте він підкреслив, що будь-які переговори про мир повинні відбуватися нібито «тільки після досягнення всіх стратегічних цілей Москви».

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували переговори Путіна з представниками Сполучених Штатів та участь у тристоронній зустрічі, яку напередодні анонсували США та Україна на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч диктатора зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, яка тривала понад три години і завершилася пізно вночі, була «конструктивною і гранично відвертою».

Сторони нібито «погодилися, що без вирішення територіального питання неможливо розраховувати на довгострокове врегулювання».

Ушаков підтвердив, що Росія буде присутня в Абу-Дабі 23-24 січня на переговорах з Україною та США.

Делегація, до якої увійдуть представники Міноборони Росії, «отримала від Путіна чіткі інструкції».

2742
