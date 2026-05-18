У Кремлі висунули Зеленському новий ультиматум для переговорів

Володимир Путін. / © dailystar.co.uk

Реклама

У Москві зухвало продовжують твердити, мовляв, не отримували від Києва «жодних сигналів щодо готовності до нового раунду переговорів«. Водночас Росія нібито дуже цього прагне і готова відновити діалог.

Про це заявив заступник очільника МЗС країни-агресорки Михайло Галузін.

У традиційній манері путінського режиму він перерахував вимоги та ультиматуми Кремля «для результативних переговорів».

Реклама

Галузін повторив цинічний наратив про те, що президент України Володимир Зеленський повинен «віддати ЗСУ наказ припинити вогонь та залишити територію Донбасу», який представник МЗС країни-агресорки назвав «російським регіоном».

Мовляв, лише після цього «можна перейти до обговорення конкретних параметрів всеосяжного, справедливого та стійкого миру».

«Мирні» заяви Росії — що відомо

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров озвучили свої умови для закінчення війни в Україні та вибухнув новою погрозою. З його слів, Росія «за всіх обставин досягатиме цілей „сво“», або, брехливо додав він, «переважно дипломатичним шляхом», або «в межах „сво“.

своєю чергою, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу озвучив інші «умови миру» для закінчення війни. Мовляв, йдеться про «усунення всіх першопричин». З його слів, такою була позиція «фюрера» Володимира Путіна, і ця «позиція змін не зазнала».

Реклама

Новини партнерів