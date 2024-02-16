У Кремлі забили на сполох: бояться, що ЗСУ "дістануть до серця Росії"

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що Євросоюз склав рекомендації для України, в яких йдеться про те, що Києву потрібно передати далекобійну зброю, щоб "дістати до серця Росії"

Заяву Лаврова поширили російські засоби масової пропаганди.

За словами російського міністра, ЄС склав рекомендації для України, "які виходять з того, що тими методами, якими зараз Україна воює, перемогти не вдасться, і Україна програє".

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"Тому треба робити ставку на передавання Україні ще більш далекобійних озброєнь, щоб вони діставали до серця Росії, як Євросоюз це описує. І цим самим знову значить сіяти смуту, паніку, підривати довіру народу. Хіба це не пряма участь у війні? Звісно", – вдався до звинувачень Лавров.

До слова, в Міноборони України повідомили, що 14 лютого на засіданні Контактної групи з питань оборони держави у форматі "Рамштайн" партнери Києва вже самі говорили про необхідність надати ЗСУ далекобійну зброю.

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