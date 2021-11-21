У Кремлі заговорили про "провокації" після інформації про підготовку вторгнення до України

У Кремлі заговорили про "провокації" після інформації про підготовку вторгнення до України

Пєсков переконує, що "істерика нагнітається штучно".

У Кремлі відреагували на інформацію про підготовку РФ до нападу на Україну. Там вважають, що на тлі цього слід очікувати на "провокації".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з пропагандистських каналів.

На думку представника Кремля, "істерика нагнітається штучно".

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"Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто США", – зазначив речник Путіна та додав, що "можуть бути провокації".

Пєсков звинуватив в цьому Київ, мовляв "Україна, найімовірніше, добивається чергової спроби розпочати силове розв'язання власної проблеми" та "створити ще одне лихо в Європі".

За його словами, Україна провокує агресію під прикриттям навчань НАТО з кораблями в Чорному морі та американськими солдатами.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

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