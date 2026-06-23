У Кремлі заговорили про переговори, але висунули ультиматум: деталі

Лавров та Путін. / © Associated Press

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Росія зухвало заявляє про нібито «готовність до переговорів » з Україною, але водночас не заперечує, що має бажання продовжувати війну далі та «досягти цілей „сво“.

Про це вкотре висловився міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Москва готова розмовляти з Києвом, як завжди", - брехливо заявив глава МЗС країни-агресорки.

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У традиційній для себе манері він накинувся зі звинуваченнями на президента України Володимира Зеленського, який нібито висуває «цілком нереалістичні вимоги» до Москви.

Водночас, Лавров не приховує, що Кремль готовий воювати далі. Мовляв, ніщо не зможе стати на заваді для того, щоб РФ «досягла всі цілі та завдання» так званої «сво» — «нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України».

Нагадаємо, помічник диктатора Росії Юрій Ушаков заявив, що воюватимуть «до останнього українця». Він цинічно заявив, що лідери G7 зустріччю у Франції перекреслили саміт США – Росія в Анкориджі.

Крім того, представник «фюрера» з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що нібито «реалістичне рішення» про війну лежить на столі. За його словами, позиція РФ у так званому "врегулюванні" - "чітка і послідовна". Зокрема, цинічно заявив він, Україна має піти з Донбасу.

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Дата публікації 19:12, 19.06.26 Кількість переглядів 10 Таємні ініціативи й дзвінок у Москву та розкол у ЄС: хто насправді має вести переговори з Росією?

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