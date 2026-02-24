У Кремлі заговорили про «ціну перемоги» у війні: що задумав диктатор Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Володимир Путін та кремлівські чиновники використали свято «захисник вітчизни» 23 лютого, щоб продовжувати готувати населення РФ до можливої мобілізації та уникнути негативної реакції суспільства.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Фюрер» під час церемонії нагородження на честь дня захисників вітчизни, що солдати РФ несуть «величезну відповідальність» за російський народ та «спільну справу» країни. З його слів, «почуття патріотизму і відповідальності за долю Батьківщини» об’єднує всіх російських солдатів, незважаючи на їхню різну національність та віросповідання.

Реклама

Нова хвиля мобілізації в Росії

Американські аналітики вважають, що постійні заклики Путіна до «відповідальності» промові, схоже, є наративною спробою встановити умови, спрямованою на вимогу до суспільства країни-агресорки піти на додаткові жертви заради його військових зусиль. Зокрема, шляхом надання більшої кількості військ через майбутні примусові резервні заклики.

ISW продовжує оцінювати, що Путін готується проводити обмежені, поступові примусові резервні заклики в майбутньому для задоволення потреб Росії у формуванні збройних сил.

«Зосередження Путіна на відповідальності у його промовах — не лише відповідальності російських солдатів, а й загалом відповідальності всіх росіян — ймовірно, є спробою прищепити його народу почуття громадянського обов’язку, щоб зменшити можливі негативні наслідки для потенційних заходів примусової мобілізації», — йдеться у звіті.

В ISW наголошують на тому, що очільник Кремля, ймовірно, усвідомлює внутрішнє невдоволення, яке можуть викликати такі примусові резервні заклики. Саме тому «фюрер» намагається превентивно заручитися більшою підтримкою населення, нормалізуючи концепцію жертви та відповідальності, перш ніж він ініціює такі заклики.

Реклама

Втрати РФ у війні зростатимуть

Окрім того, прихвостень Путіна, голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв використав свою публічну появу 23 лютого для підтримки цих ширших зусиль щодо встановлення умов. Аналітики акцентують, що він зустрівся з російськими військовослужбовцями. Примітним є те, що він був одягнений у військову форму — хоч не є військовослужбовцем і більше не є головнокомандувачем.

Медведєв заявив, що Росії «потрібна перемога, але ціна перемоги має значення», і закликав російських солдатів «піклуватися про себе і своїх близьких».

Американські фахівці наголошують, що кремлівські чиновники часто публічно заявляють, що РФ готова продовжувати боротьбу для досягнення своїх початкових воєнних цілей в Україні. Пряма заява Медведєва про «ціну» такої перемоги є помітним переломним моментом, оскільки являє собою прийняття соціальної ціни.

Голова Радбезу натякає, мовляв, влада «піклується» про будь-який вимушено мобілізований персонал і не просто відправить його на смерть — ймовірно, щоб приглушити будь-яке суспільне занепокоєння, що виникає в результаті майбутніх вимушених призів до резерву.

Реклама

Однак російські війська вже давно покладаються на виснажливу тактику на полі бою, забезпечуючи просування з непропорційно високими втратами. Крім того, загарбники значно оптимізовані для такої повільної позиційної війни під керівництвом піхоти. Це свідчить, що військове командування РФ не передбачає жодних суттєвих змін у тактиці, які б суттєво знизили рівень втрат.

«Виступ Медведєва 23 лютого має на меті соціалізувати концепцію втрат і жертв серед усього російського населення», — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, видання Fortune пише про те, що економіка РФ увійшла до «зони смерті», де ресурси витрачаються швидше, ніж відновлюються. Москва фактично знищує майбутній потенціал заради військових амбіцій президента-диктатора Володимира Путіна. Хоч Кремль продовжує вдавати стабільність, але аналітики прогнозують початок глибокої фінансової кризи вже найближчими місяцями.

Водночас аналітики ISW раніше заявляли про те, що Кремль свідомо не готує росіян до миру, а до затяжної війни. Вони зауважують — посадовці РФ та підконтрольні росЗМІ фактично відкидають можливість поступок. Натомість продовжують просувати шаблонні риторичні рядки Москви про початкові воєнні вимоги РФ які виходять за межі території на сході України.

Реклама