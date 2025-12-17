Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про начебто підготовку об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з РФ на рубежі 30-х років.

Про це очільник російського Міноборони сказав під час виступу 17 грудня.

Бєлоусов звинуватив лідерів Європи та Україну у начебто спробах ухилитися від політико-дипломатичних зусиль щодо вирішення так званого «українського конфлікту», тобто розв’язаної Росією війни.

«Йдеться про затягування конфлікту з розрахунком на максимальне ослаблення нашої країни», — додав міністр.

Він також звинуватив НАТО у підготовці до протистояння з Росією.

«Одночасно розпочалася форсована підготовка об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з Росією на рубежі 30-х років. Така політика створює реальні передумови для продовження воєнних дій і наступного, 2026 року. У зв’язку з цим потрібно й надалі нав’язувати супротивникові свою війну», — наголосив Бєлоусов.

До слова, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попередив, що навіть після укладення мирної угоди з Україною, Росія залишатиметься стратегічною загрозою, оскільки передислокує війська до кордонів Фінляндії та країн Балтії.

Водночас депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер попередив, що Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси чисельністю близько 360 тис. боєготових солдатів, які не задіяні у війні проти України та призначені для потенційного удару по НАТО. Депутат наголосив, що через перехід на військову економіку президент РФ Володимир Путін готує сотні тисяч військових для масштабного конфлікту з Європою, а критичний період загрози припаде на 2026 — 2027 роки.