У Кремлі заговорили про війну Росії з НАТО і назвали дату
Андрій Бєлоусов посипав звинуваченнями на адресу НАТО та заявив про неминучість продовження війни проти Україну 2026 року.
Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про начебто підготовку об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з РФ на рубежі 30-х років.
Про це очільник російського Міноборони сказав під час виступу 17 грудня.
Бєлоусов звинуватив лідерів Європи та Україну у начебто спробах ухилитися від політико-дипломатичних зусиль щодо вирішення так званого «українського конфлікту», тобто розв’язаної Росією війни.
«Йдеться про затягування конфлікту з розрахунком на максимальне ослаблення нашої країни», — додав міністр.
Він також звинуватив НАТО у підготовці до протистояння з Росією.
«Одночасно розпочалася форсована підготовка об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з Росією на рубежі 30-х років. Така політика створює реальні передумови для продовження воєнних дій і наступного, 2026 року. У зв’язку з цим потрібно й надалі нав’язувати супротивникові свою війну», — наголосив Бєлоусов.
До слова, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попередив, що навіть після укладення мирної угоди з Україною, Росія залишатиметься стратегічною загрозою, оскільки передислокує війська до кордонів Фінляндії та країн Балтії.
Водночас депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер попередив, що Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси чисельністю близько 360 тис. боєготових солдатів, які не задіяні у війні проти України та призначені для потенційного удару по НАТО. Депутат наголосив, що через перехід на військову економіку президент РФ Володимир Путін готує сотні тисяч військових для масштабного конфлікту з Європою, а критичний період загрози припаде на 2026 — 2027 роки.