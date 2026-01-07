ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
У Кремлі заявляють, що США використовують нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії

У США заявляють, мовляв, мають право на Гренландію.

Олена Капнік
Дмитрієв і Путін.

Дмитрієв і Путін. / © Associated Press

Спецпосланець і представник російського “фюрера” Кирило Дмитрієв висловився, мовляв, жартує США використовують нафтові гроші з Венесуели для купівлі Гренландії.

Про це кремлівський представник написав у соцмережі Х, пише Sky News.

«Купити Гренландію за венесуельську нафту? Інноваційні геополітичні злиття та поглинання”, - написав російський посадовець, відповідаючи на публікацію Wall Street Journal.

Sky News припускає, що вочевидь Дмитрієв має на увазі злиття та поглинання, коментуючи нещодавні геополітичні заяви президента США Дональда Трампа в бізнес-контексті.

Зауважимо, у статті WSJ йдеться про те, що американський державний секретар Марко Рубіо заявив на закритому брифінгу, що нібито не планується неминуче вторгнення до Гренландії. Мовляв, метою Вашингтона є викуп цієї території у Данії.

Заяви із США щодо Гренландії

Після повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «потрібна Гренландія» для оборони США. Мовляв, острів оточений російськими та китайськими кораблями, а тому Гренландія має ключове значення для безпеки Штатів.

Заступник очільника адміністрації президента Стівен Міллер не виключає можливість силового сценарію захоплення Гренландії, бо, з його слів, ця територія повинна належати Сполученим Штатам.

Білий дім заявив, що Гренландія «є пріоритетом національної безпеки», а тому не виключають військовий варіант. Втім, серед варіантів, які розглядає Вашингтон, — купівля Гренландії Сполученими Штатами або укладення з нею Договору про вільну асоціацію.

