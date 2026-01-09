Прапор РФ. / © Associated Press

У Росії заявляють, що начебто Сполучені Штати Америки звільнили двох російських громадян-членів екіпажу захопленого танкера Marinera.

Про це повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, пишуть росЗМІ.

«У відповідь на наше звернення президент США Дональд Трамп вирішив звільнити двох громадян Росії з екіпажу танкера, яких затримала американська сторона під час операції в Північній Атлантиці», — наголосила вона.

Зі слів Захарової, Москва вітає це рішення та «висловлює свою вдячність керівництву США».

Своєю чергою, спецпосланець диктатора РФ Кирило Дмитрієв повідомив, мовляв, «Трамп вирішив звільнити «всіх росіян», що були на борту танкера Marinera.

Нагадаємо, вдень 7 січня США захопили нафтовий танкер, що був під російським триколором. Американські війська зайшли на борт судна Marinera (раніше відомого як Bella 1), що прямував між Ісландією та Шотландією до Росії.

Після інциденту очільник МЗС РФ Сергій Лавров звернувся до Штатів з вимогою «негайно повернути» російських громадян з судна. Ба більше, він цинічно закликав забезпечити «гуманне ставлення» до членів екіпажу та поважати їхні права.

