У Кремлі заявили, чи збираються застосовувати ядерну зброю проти України

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Росія намагається пристосуватися до європейських санкцій, щоб і далі продовжувати війну проти України.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв’ю виданню Die Weltwoche, передають пропагандистьскі ЗМІ.

Також речник диктатора спробував переконати іноземних журналістів, що РФ нібито здатна воювати без «ядерної ескалації». Головним же завданням для Москви речник Кремля назвав накопичення сил для довготривалого протистояння із закордоном.

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«Стратегією номер один для Росії є накопичення достатньої сили для перемоги у протистоянні та конкуренції із Заходом», — зазначив Дмитро Пєсков.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін публічно заявив нібито про готовність повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту, але на умовах РФ, які є неприйнятними для України.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним вважає, що обидві сторони прагнуть укласти угоду.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України назвали чотири ключові елементи для завершення війни і сталого миру в країні.

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