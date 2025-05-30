У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий до переговорів на вищому рівні - до особистої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, “фюрер” начебто “принципово підтримує можливість особистої зустрічі. Мовляв, такі контакти "затребувані”, але потрібна “хороша підготовка”.

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Представник Кремля наголосив, що йтися “про контакти на найвищому рівні" може тоді, якщо “буде досягнутий результат” на прямих переговорах делегацій Росії та України. Втім, на який саме результат чекає Москва, він не уточнив.

Пєсков також додав, що РФ не буде оприлюднювати подробиці свого "меморандуму”. Російська делегація чекатиме на представників України на переговорах у Стамбулі 2 червня, додав він.