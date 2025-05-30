ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий до переговорів на вищому рівні - до особистої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, “фюрер” начебто “принципово підтримує можливість особистої зустрічі. Мовляв, такі контакти "затребувані”, але потрібна “хороша підготовка”.

Представник Кремля наголосив, що йтися “про контакти на найвищому рівні" може тоді, якщо “буде досягнутий результат” на прямих переговорах делегацій Росії та України. Втім, на який саме результат чекає Москва, він не уточнив.

Пєсков також додав, що РФ не буде оприлюднювати подробиці свого "меморандуму”. Російська делегація чекатиме на представників України на переговорах у Стамбулі 2 червня, додав він.

Дата публікації
Кількість переглядів
156
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie