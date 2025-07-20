У Кремлі заявили про готовність Путіна закінчити війну в Україні: яка умова

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче перевести питання війни в Україні у дипломатичне русло та швидко її закінчити.

Пєскова цитують російські пропагандисти.

«Москва погодиться на переговори лише у тому випадку, якщо вони їй допоможуть виконати усі цілі, поставлені Путіним. Урегулювання в Україні — це довгий та непростий процес. У Вашингтоні все більше це розуміють», — сказав він.

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Крім того, Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до швидкого закінчення війни, але лише на умовах Росії.

«Росія готова рухатися швидко. Нам головне — досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні, вони не змінюються. Але процес залежить не лише від нас», — додав Пєсков.

Нагадаємо, умови, які раніше озвучив президент РФ Володимир Путін, стосувалися «відведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей», а також «відмови України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального, позаблокового і без’ядерного статусу».

Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.

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На це відреагували і українська влада, і західні політики, а також експерти та аналітики. Зокрема, Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає таку зацікавленість, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і спрямовані на те, щоби ввести в оману міжнародну спільноту».

Напередодні очільник МЗС Сергій Лавров знову озвучив власні умови мирного врегулювання війни проти України. Вони різко розходяться із планом адміністрації Дональда Трампа.