У Кремлі заявили про необхідність виборів в Україні та підтримку цього з боку Трампа

Сергій Лавров / © Associated Press

У Кремлі заявили, що легітимність української влади для укладання мирних домовленостей можлива лише після проведення виборів. У Москві також стверджують, що подібну позицію нібито поділяє і президент США Дональд Трамп.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російському агентству.

За словами глави МЗС РФ, у Москві вважають, що повноваження чинного президента України завершилися, а отже, мандат на підписання мирних угод має бути підтверджений через “чесні вибори”. Лавров також заявив, що у Вашингтоні нібито дедалі більше схиляються до подібної точки зору щодо необхідності виборів в Україні.

“Москва бачить, що Вашингтон дотримується точки зору, яка схожа на російську щодо необхідності виборів в Україні у світлі закінчення повноважень Зеленського”, – сказав Лавров.

Крім того, у Кремлі наполягають, що участь у голосуванні мають отримати й громадяни України, які нині проживають на території Росії. Водночас Москва заявляє, що проведення виборів не повинно використовуватися як привід для припинення бойових дій з метою переозброєння українських сил.

Окремо Лавров повторив вимогу Кремля щодо так званого “визнання територіальних реалій”, маючи на увазі анексований Крим і тимчасово окуповані регіони України, які Росія незаконно включила до свого складу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану принциповим є питання безпеки.