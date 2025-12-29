ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1079
Час на прочитання
2 хв

У Кремлі заявили про необхідність виборів в Україні та підтримку цього з боку Трампа

У Росії заявили, що легітимність української влади для мирних домовленостей можлива лише після виборів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

У Кремлі заявили, що легітимність української влади для укладання мирних домовленостей можлива лише після проведення виборів. У Москві також стверджують, що подібну позицію нібито поділяє і президент США Дональд Трамп.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російському агентству.

За словами глави МЗС РФ, у Москві вважають, що повноваження чинного президента України завершилися, а отже, мандат на підписання мирних угод має бути підтверджений через “чесні вибори”. Лавров також заявив, що у Вашингтоні нібито дедалі більше схиляються до подібної точки зору щодо необхідності виборів в Україні.

“Москва бачить, що Вашингтон дотримується точки зору, яка схожа на російську щодо необхідності виборів в Україні у світлі закінчення повноважень Зеленського”, – сказав Лавров.

Крім того, у Кремлі наполягають, що участь у голосуванні мають отримати й громадяни України, які нині проживають на території Росії. Водночас Москва заявляє, що проведення виборів не повинно використовуватися як привід для припинення бойових дій з метою переозброєння українських сил.

Окремо Лавров повторив вимогу Кремля щодо так званого “визнання територіальних реалій”, маючи на увазі анексований Крим і тимчасово окуповані регіони України, які Росія незаконно включила до свого складу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану принциповим є питання безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1079
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie