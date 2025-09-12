У Кремлі заявили про "паузу" у переговорах України і Росії

Дмитро Пєсков. / © Getty Images

Російська Федерація нібито готова надалі продовжувати мирні переговори щодо Україні.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, взаємодія переговорних груп Москви і Києва опинилася на паузі. Втім, каже Пєсков, канали для спілкування налагоджені.

“Наші переговірники мають можливість за цими каналами спілкуватися, але поки що, напевно, швидше, можна говорити про паузу", - наголосив представник Кремля.

Помічний диктатора каже, мовляв, результати переговорів щодо врегулювання в Україні не можуть бути блискавичними.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про поновлення мирних переговорів між Україною та Росією. З його слів, Анкара неодноразово наголошувала на ризику поширення російсько-української війни на регіон. Саме тому необхідно докласти ще більше зусиль для якомога швидшого її припинення, зокрема шляхом відновлення переговорів.

Тим часом аналітики ISW наголошують, що останні удари Російської Федерації по Україні ще раз демонструють, що “фюрер” Володимир Путін не хоче миру. Американські фахівці наголошують, що Росія помітно прискорила свою ударну кампанію після двосторонніх переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня цього року.

