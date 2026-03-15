Переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні наразі перебуває на паузі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише FT.

Він пояснив зупинку дипломатичних контактів зміною пріоритетів з боку Сполучених Штатів.

«У переговорах щодо України виникла пауза. Американці мають інші пріоритети, і ми це розуміємо», — сказав Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios наголосив, що Київ і Москва повинні завершити війну якомога швидше, а часу на «філософствування» немає. Він висловив побоювання, що російська делегація може намагатися перетворити переговори на формальність або повернутися до вихідних позицій, щоб виграти час для своїх військових на фронті.

За словами Володимира Зеленського, він прийняв пропозицію США провести черговий раунд переговорів, хоча невідомо, чи погодиться на таку зустріч Росія.

Напередодні помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що РФ «запрошує» Володимира Зеленського до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, якщо Зеленський погодиться, Кремль нібито готовий організувати безпеку президентові України.

«Президент наш, кілька разів спілкуючись із журналістами, теж говорив: якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і ми гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи», — сказав Ушаков.

Запрошення з Кремля з’явилося на тлі слів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який підтвердив готовність Зеленського до безпосередньої зустрічі з Путіним. З його слів, Київ розглядає такий формат як можливість обговорити ключові питання про війну, а саме територіальну цілісність України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Зеленський виключив можливість проведення безпосередніх переговорів із Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.

Напередодні Зеленський сказав, що з переговорами України, Росії та США щодо завершення війни відбувається справжня «Санта-Барбара» — через війну на Близькому Сході.