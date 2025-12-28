ТСН у соціальних мережах

У Кремлі заявили про "спільні погляди" Путіна та Трампа на війну в Україні

У Кремлі стверджують, що Трамп погодився з Путіним і вони обидва тепер виступають проти тимчасового перемир’я на фронті.

Дмитро Гулійчук
Кремль розкрив деталі розмови Трампа та Путіна

Кремль розкрив деталі розмови Трампа та Путіна / © Associated Press

У Кремлі прокоментували телефонну розмову між диктатором Путіним і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася незадовго перед зустріччю глави Білого дому з Володимиром Зеленським.

З заявою про підсумки розмови виступив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Ушаков стверджує, що нібито Путін і Трамп «дотримуються загалом аналогічних поглядів» на те, що тимчасове перемир’я для проведення референдуму призведе лише до затягування війни в Україні.

Водночас, Ушаков нахабно заявив, що «для остаточного припинення бойових дій потрібно, перш за все від Києва, сміливе, відповідальне політичне рішення, що стосується Донбасу, з урахуванням ситуації, що складається на фронтах». Таким чином він підтвердив, що РФ продовжує вимагати від України «здачі» Донбасу.

Помічник диктатора стверджує, що нібито Трамп запропонував продовжити роботу з врегулювання в рамках спеціально створених робочих груп. Путін погодився з цією пропозицією. Ушаков стверджує, що про параметри робочих груп щодо України стане відомо на початку січня.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 грудня, о 20:00 за київським часом, у Флориді відбудеться нова зустріч Зеленського і Трампа.

