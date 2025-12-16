У Кремлі заявили, що "готові укласти угоду", але висунули вимоги

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков / © Associated Press

У МЗС Росії заявили, що сторони перебувають «на порозі» дипломатичного вирішення війни в Україні. Заступник міністра Сергій Рябков підтвердив готовність Москви укласти мирну угоду, проте знову озвучив ультимативні вимоги.

Про це Рябков сказав 15 грудня у інтерв’ю ABC News.

Заступник міністра закордонних справ РФ заявив, що, на його переконання, сторони конфлікту перебувають «на порозі» дипломатичного врегулювання війни, розв’язаної Москвою.

«Ми готові укласти угоду», — зазначив Рябков, коментуючи позицію уряду президента Росії Володимира Путіна. Водночас він висловив сподівання, що домовленостей вдасться досягти «швидше рано, ніж пізно».

Попри це, посадовець знову повторив ключові вимоги Кремля, які Київ вважає неприйнятними в межах мирного процесу. Йдеться, зокрема, про збереження російського контролю над окупованим Кримом, а також над частинами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Загалом їх п’ять, і ми не можемо в жодній формі піти на компроміс щодо цього», — заявив Рябков, говорячи про окуповані території.

Ще одним принциповим питанням для Кремля залишається можливе розміщення військ країн НАТО в Україні після завершення бойових дій. Рябков підкреслив, що Росія не підтримає жодної угоди, яка передбачатиме перебування сил Альянсу на українській території — навіть у форматі гарантій безпеки або в межах так званої «коаліції охочих».

«Ми однозначно ніколи не підпишемося під будь-якою присутністю військ НАТО на українській території, не погодимося на це і навіть не будемо цим задоволені», — заявив він.

У розмові заступник міністра також відмовився називати дії Росії війною, використовуючи формулювання «спеціальна військова операція».

«Ми робимо те, що робимо, ми хочемо це припинити, і те, чи буде це припинено, багато в чому залежить від того, як люди, які підтримують владу в Києві, визнають неминучий результат нашого успіху», — сказав Рябков.

Російська влада традиційно виправдовує вторгнення необхідністю «захисту» етнічних росіян в Україні. Коментуючи загибель і страждання представників цієї спільноти, Рябков заявив про співчуття.

«Уся мета того, що ми там робимо, полягає в тому, щоб принаймні частина цих людей, а більшість із них, відчули, що їм краще і, я б сказав, доречніше бути там, де їм належить бути, — у Росії», — висловився заступник міністра.

Нагадаємо, за результатами дводенних перемовин з українською делегацією у Берліні представники США констатували врегулювання 90% розбіжностей у мирному плані між Києвом та Москвою. Зокрема, Вашингтон надав президенту Володимиру Зеленському «інтелектуально стимулювальні» ідеї щодо територіального розмежування та розширений пакет безпекових гарантій. Також сторони наблизилися до компромісу стосовно повернення Україні контролю над ЗАЕС, а вже наступними вихідними у Штатах військові експерти проведуть остаточний «перегляд мап».