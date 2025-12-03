У Кремлі заявили, що компромісного варіанту плану щодо України поки немає

Кремль / © Pixabay

Реклама

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що на даному етапі "компромісного варіанта" плану щодо врегулювання війни проти України немає.

Про це повідомляють російські пропагандистські “ЗМІ”.

За його словами, Москва отримала низку напрацювань від американської сторони, однак розглядає їх як неоднорідні.

Реклама

"Поки що компромісного варіанта немає. Є деякі напрацювання американців — частина з них прийнятна для нас, а частина не підходить", — сказав Ушаков.

Які саме положення РФ вважає "прийнятними" чи "неприйнятними", Ушаков не уточнив.

Нагадаємо, що раніше завершилася зустріч диктатора Росії Володимира Путіна з делегацією США у складі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Нагадаємо, що перед зустріччю усміхнений Путін сказав Віткоффу, що радий його бачити, і запитав його про їхню та Джареда Кушнера прогулянку по Красній площі.

Реклама

У The Spectator пояснили, що росіяни неспроста водили Кушнера і Віткоффа по Москві — це був психологічний трюк і «витончений сигнал Росії».