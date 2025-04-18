У Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергетиці закінчився

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Термін мораторію на удари по енергооб’єктах минув, але якихось інших вказівок щодо його подовження від президента РФ Володимира Путіна не було.

Таку заяву в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ зробив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Також він натякнув на затягування війни в Україні та подовження вогню.

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«Певний прогрес щодо України вже є, він пов’язаний із тимчасовим мораторієм на удари по об’єктах енергетики, але попереду ще багато обговорень», — сказав Пєсков.

Раніше Пєсков заявив, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

Нагадаємо, 25 березня у Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергосистемі нібито діє протягом 30 днів, починаючи від 18 березня 2025 року, але у «разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов’язань щодо його дотримання».