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У Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергетиці закінчився
Пєсков каже, що ніяких вказівок на подовження мораторію не було від Путіна.
Термін мораторію на удари по енергооб’єктах минув, але якихось інших вказівок щодо його подовження від президента РФ Володимира Путіна не було.
Таку заяву в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ зробив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Також він натякнув на затягування війни в Україні та подовження вогню.
«Певний прогрес щодо України вже є, він пов’язаний із тимчасовим мораторієм на удари по об’єктах енергетики, але попереду ще багато обговорень», — сказав Пєсков.
Раніше Пєсков заявив, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.
Нагадаємо, 25 березня у Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергосистемі нібито діє протягом 30 днів, починаючи від 18 березня 2025 року, але у «разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов’язань щодо його дотримання».