У Кремлі заявили, чи бачать потребу у зустрічі Трампа та Путіна

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між лідерами США та РФ може відбутися, однак для Москви вона не на часі через нові умови.

Пєскова цитують російські пропагандисти.

«Гіпотетично міркуючи, зустріч можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання», — сказав Пєсков, натякаючи на складність процесу переговорів щодо війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.

Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».

Тим часом у Туреччині заявили, що готові прийняти у Стамбулі четвертий раунд переговорів між Москвою та Києвом.