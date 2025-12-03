У Кремлі заявили, що обговорювали із США питання членства України в НАТО – деталі

Юрій Ушаков / © Associated Press

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що розмова Володимира Путіна з делегацією США, до складу якої входили Віткофф та Кушнер, була "корисною", і контакти триватимуть.

Про це Ушаков заявив російським ЗМІ.

За його словами, під час зустрічі у Кремлі обговорювалося, зокрема, членство України в НАТО.

"Розмова Путіна з Віткоффом і Кушнером була корисною, контакти продовжаться," — заявив Ушаков.

Також він додав, що "на зустрічі Путіна з американцями відверто висловлювалися міркування РФ щодо привезених документів".

За словами помічника диктатора, США вимагають довгострокового врегулювання в Україні та готові враховувати міркування РФ. Підсумовуючи, Ушаков заявив: "Розмова Путіна з Віткоффом і Кушнером була корисною, контакти продовжаться".

У відповідь на запитання ТАРС, Ушаков висловив претензії до європейських країн, заявивши: "Європейці відмовляються від контактів з РФ, хоча Москва відкрита для обговорення всіх питань".

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков закликав США не розголошувати деталі таких переговорів, нахабно заявивши: "Чим у більшій тиші проходитимуть переговори зі США, тим більш продуктивними вони будуть".