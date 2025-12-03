- Дата публікації
У Кремлі заявили, що обговорювали із США питання членства України в НАТО – деталі
Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що розмова з делегацією США була "корисною" і включала обговорення членства України в НАТО.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що розмова Володимира Путіна з делегацією США, до складу якої входили Віткофф та Кушнер, була "корисною", і контакти триватимуть.
Про це Ушаков заявив російським ЗМІ.
За його словами, під час зустрічі у Кремлі обговорювалося, зокрема, членство України в НАТО.
"Розмова Путіна з Віткоффом і Кушнером була корисною, контакти продовжаться," — заявив Ушаков.
Також він додав, що "на зустрічі Путіна з американцями відверто висловлювалися міркування РФ щодо привезених документів".
За словами помічника диктатора, США вимагають довгострокового врегулювання в Україні та готові враховувати міркування РФ. Підсумовуючи, Ушаков заявив: "Розмова Путіна з Віткоффом і Кушнером була корисною, контакти продовжаться".
У відповідь на запитання ТАРС, Ушаков висловив претензії до європейських країн, заявивши: "Європейці відмовляються від контактів з РФ, хоча Москва відкрита для обговорення всіх питань".
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков закликав США не розголошувати деталі таких переговорів, нахабно заявивши: "Чим у більшій тиші проходитимуть переговори зі США, тим більш продуктивними вони будуть".