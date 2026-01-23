У Кремлі заявили, що погодилися на переговори в Абу-Дабі у форматі “Росія–США–Україна”: що відомо

Кремль / © Associated Press

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що переговори Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, а також Джаредом Кушнером і Грюнбаумом були “конструктивними та максимально відвертими”.

Про це повідомило пропагандистське російське держагентство РИА Новости.

За його словами, сторони нібито домовилися, що в п’ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участі представників Росії, США та України. Також Ушаков заявив, що переговорну групу РФ з безпекових питань уже сформовано, і вона “в найближчі години” вилетить до Об’єднаних Арабських Еміратів. До складу делегації, за його словами, увійшли представники керівництва Міноборони РФ, а сама група отримала від Путіна “конкретні інструкції”.

Окремо Ушаков повідомив, що в Абу-Дабі також має відбутися зустріч у межах двосторонньої економічної групи: з російського боку її представляє Кирило Дмитрієв, з американського — Стів Віткофф.

Крім того, Ушаков стверджує, що під час зустрічі обговорювали підсумки контактів США з Києвом та європейськими партнерами. Віткофф і Кушнер, за його словами, поділилися враженнями від переговорів, які відбулися в Давосі, зокрема від зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Водночас заяви Кремля потребують підтвердження з боку офіційних представників США та України.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що формат тристоронньої зустрічі в ОАЕ опинився під загрозою через невизначену позицію Кремля.