ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
2 хв

У Кремлі заявили, що погодилися на переговори в Абу-Дабі у форматі “Росія–США–Україна”: що відомо

У Кремлі заявили, що в п’ятницю в Абу-Дабі має відбутися перше засідання “тристоронньої робочої групи з безпеки” за участі представників Росії, США та України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кремль

Кремль / © Associated Press

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що переговори Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, а також Джаредом Кушнером і Грюнбаумом були “конструктивними та максимально відвертими”.

Про це повідомило пропагандистське російське держагентство РИА Новости.

За його словами, сторони нібито домовилися, що в п’ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участі представників Росії, США та України. Також Ушаков заявив, що переговорну групу РФ з безпекових питань уже сформовано, і вона “в найближчі години” вилетить до Об’єднаних Арабських Еміратів. До складу делегації, за його словами, увійшли представники керівництва Міноборони РФ, а сама група отримала від Путіна “конкретні інструкції”.

Окремо Ушаков повідомив, що в Абу-Дабі також має відбутися зустріч у межах двосторонньої економічної групи: з російського боку її представляє Кирило Дмитрієв, з американського — Стів Віткофф.

Крім того, Ушаков стверджує, що під час зустрічі обговорювали підсумки контактів США з Києвом та європейськими партнерами. Віткофф і Кушнер, за його словами, поділилися враженнями від переговорів, які відбулися в Давосі, зокрема від зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Водночас заяви Кремля потребують підтвердження з боку офіційних представників США та України.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що формат тристоронньої зустрічі в ОАЕ опинився під загрозою через невизначену позицію Кремля.

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie