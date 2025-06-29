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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа "можлива будь-якої миті"

Ушаков також наголосив, що між Росією та США тривають регулярні робочі контакти.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Юрій Ушаков

Юрій Ушаков. / © Associated Press

Питання про особисту зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа поки не перейшло в практичну площину, але вона залишається можливою в будь-який момент.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков російським ЗМІ.

За його словами, хоча конкретних домовленостей про переговори немає, така зустріч може відбутися в будь-який момент.

Ушаков також наголосив, що між Росією та США тривають регулярні робочі контакти.

Нагадаємо, що серед світового політикуму все частіше обговорюється перспектива тристоронньої зустрічі президентів: Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Після останніх заяв російського лідера стало зрозуміло, що Кремль розглядає такий формат як можливість просунути власні умови “врегулювання конфлікту”. Однак українська сторона наполягає на принципово інших підходах до мирного процесу.

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