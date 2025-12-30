У Кремлі "засекретили", де був Путін під час "атаки" на резиденцію

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі відмовилися сказати, де був президент-диктатор Володимир Путін під час нібито «атаки на його резиденцію» на Валдаї.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Під час традиційного щоденного брифінгу представники росЗМІ запитали Пєскова, де був сам Путін, коли нібито безпілотники атакували його резиденцію.

«Що стосується місцеперебування президента, за нинішніх умов ця тема не підлягає публічному обговоренню», — заявив представник Кремля.

З його слів, агресорка Російська Федерація «зробить більш жорсткою переговорну позицію щодо України» після цього інциденту.

Нагадаємо, Пєсков пригрозив Києву відповіддю, заявивши, мовляв, військові РФ «знають, як і коли відповідати на дії України». Він нахабно висловився, що начебто «спроба Києва атакувати резиденцію» спрямована на зрив переговорного процесу, а також безпосередньо проти мирних зусиль президента США Дональда Трампа.