У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо "гарантій безпеки"

У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо "гарантій безпеки"

Пєсков назвав Україну "лише частиною більшої проблеми гарантій безпеки для Росії".

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до ведення переговорів щодо так званих "гарантій безпеки".

Відповідну заяву речник російського лідера Дмитро Пєсков у понеділок, 14 лютого, озвучив у коментарі американському телеканалу CNN.

"По-перше, президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії. І, фактично, він ініціював питання гарантій безпеки для РФ", - заявив представник Кремля.

За його словами, Україна є "лише частиною більшої проблеми "гарантій безпеки" для Росії". "І, звичайно, ​​президент Путін готовий до переговорів", - продовжив Пєсков.

Раніше у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним зазначив, що перша частина відповіді США щодо "гарантій безпеки" не задовольняє Росію.

Наприкінці минулого року РФ закликала НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу і запропонувала Вашингтону підписатися під тезою про заборону розвитку "двосторонньої військової співпраці" з Києвом.

Згодом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс відповів відмовою на ультиматум Росії відмовитися від приймання України, а в Пентагоні наголосили на відсутності у РФ права вето у питанні членства України в НАТО.

Тим часом Путін під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим назвав "нескінченним" та "дуже небезпечним" розширення НАТО на схід.

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