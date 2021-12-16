У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським

У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським

У Росії кажуть, що зацікавлені у діалозі з Україною.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, мовляв, Росія зацікавлена у діалозі і, мовляв, Путін відкритий для діалогу. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

"Путін залишається відкритим для діалогу, ми зацікавлені у діалозі. Але будь-який діалог має бути: а – зрозумілий, b – підготовлений, с – орієнтований на досягнення конкретного результату", – сказав прес-секретар російського лідера у розмові з російськими журналістами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також до будь-якого формату перемовин з РФ.

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