У Кремлі заявили, що не будуть пропонувати Байдену долучитися до "нормандського формату"

У Кремлі заявили, що не будуть пропонувати Байдену долучитися до "нормандського формату"

У Путіна ефективність формату вважають "скромною".

Російський президент Володимир Путін "навряд" запропонує своєму американському колезі Джо Байдену долучитися до "Нормандського формату" під час переговорів у режимі відеоконференції.

Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Він (Джо Байден - Ред.) навряд чи отримає від президента Путіна таку пропозицію, тому що це самодостатній формат", - сказав представник Кремля.

Пєсков назвав ефективність "нормандського формату" "скромною". Крім того, вкотре звинуватив Украну "в невиконанні Мінських угод".

"Хоча його ("нормандськог формату" - Ред.) ефективність зараз через позицію Києва, через те, що Київ не виконує Мінські домовленості, дуже скромна. Але все-таки досі і Париж, і Берлін вважали, що це самодостатній формат, і що немає жодної потреби у його розширенні", - наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, американський президент Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін поговорять 7 грудня у режимі відеоконференції. Розмова запланована на 17:00 за київським часом. Перед розмовою з Путіним Байден узгодив позиції з європейськими лідерами. Сполучені Штати занепокоєні нарощуванням російських військ на кордоні з Україною і мають намір попередити Кремль про заходи, до яких вдадуться у разі російського вторгнення до України.

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