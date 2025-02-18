У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів із Зеленським

У Кремлі наголошують, що прагнуть "досягти своїх цілей в Україні".

Диктатор-президент РФ Володимир Путін нібито готовий "за необхідності" до переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков.

"Путін сам казав, що за необхідності буде вести переговори із Зеленським", - висловився прессекретар диктатора.

Втім, у традиційній для себе манері Пєсков згадав про нібито "нелегітимність" українського президента. Так, з його слів, "слід враховувати юридичні аспекти легітимності" Зеленського.

Цинічно згадав Пєсков і про "бажання" врегулювання війни в Україні "переважно мирними засобами". Але разом з тим, наголошує речник "фюрера", "головне для Росії - досягти своїх цілей в Україні".

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війна заявляють, що Росія не збирається виконувати мирні угоди. Зокрема, Кремль активізував свою кампанію щодо "нелегітимності" української влади.

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