У Кремлі заявили, що Росія не використовує газ як зброю, щоб карати Україну

У Кремлі заявили, що Росія не використовує газ як зброю, щоб карати Україну

За словами Пєскова, експорт газу використовується виключно в інтересах Росії та росіян.

Російська Федерація не використовує природний газ як зброю, щоб тиснути на інші країни, зокрема Україну.

Про це під час брифінгу заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише РБК-Україна .

За його словами, газовий контракт Росії та Угорщини не спрямований на те, щоб "карати" Україну.

"Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на увазі використовувати блакитне паливо, щоб будь-кого карати. Росія використовує блакитне паливо виключно в своїх інтересах, в інтересах народу нашої країни, для збільшення добробуту росіян, виключно на комерційній основі", - зазначив він.

Пєсков підкреслює, що використання блакитного палива в такому режимі повністю відповідає інтересам споживачів в Європі, а також інтересам країн, які надають умови для транзиту, якщо цей транзит економічно вигідний і доцільний.

Нагадаємо:

Уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України , розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.

, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня. За умовами угоди Росія щорічно відвантажуватиме Угорщині 4 з половиною мільярди кубометрів газу через Сербію та Австрію. Раніше цей газ йшов через українську ГТС. Україна хоче, аби угорську угоду з "Газпромом" тепер оцінила Європейська комісія - на відповідність енергетичному законодавству ЄС.

- на відповідність енергетичному законодавству ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи. Адже, за словами політика, угода з російською компанією "не політичне, а питання енергетичної безпеки країни". Він наголосив, що споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому". Згодом стало відомо, що Угорщина викликає українського посла через суперечку.

Новини світу: Росія буде відвантажувати Угорщині газ в обхід Україні

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