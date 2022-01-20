У Кремлі заявили, що в Україні може початися "громадянська війна"

У Кремлі заявили, що в Україні може початися "громадянська війна"

Пєсков каже, що заяви США про катастрофу для Росії у разі її нападу на Україну можуть сприяти "дестабілізації ситуації".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив тим, що заяви США щодо можливої призупинки деяких банківських операцій у разі нової агресії проти України, можуть сприяти "дестабілізації ситуації в країні". За його словами, в Україні, мовляв, "може початися громадянська війна".

Про це пише "Інтерфакс".

"Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в "гарячі" голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити почати "громадянську війну" у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу", - сказав Пєсков.

Крім того, він вважає, що заяви про загрозу вторгнення РФ "повторюються протягом останнього місяця", як і погрози у бік Росії щодо великої ціни, яку вона заплатить у разі нападу. Також спікер Путіна розкритикував американську сторону, бо начебто такі заяви "не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення до України, Росія зіткнеться з санкціями, які ніколи не бачила. Зокрема, США можуть заборонити російським банкам проводити операції з доларами.

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