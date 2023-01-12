У Кремлі заявляють про "роздратування Заходу корупцією в Україні": в в МЗС відреагували на закиди

Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що агресорка Росія не зможе своїми пропагандистськими маніпуляціями вбити клин в міжнародну підтримку України.

Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи заяви Кремля про те, що "на Заході зростаэ роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги".

За слова Ніколенка, так звучить "класична теза із методички російської пропаганди". Таким чином, переконаний він, "в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів".

"Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України", - заявив речник МЗС України.

Нагадаємо, у російського диктатора Володимира Путіна заявили, мовляв, відсутня перспектива мирних переговорів з Україною. Нібито українські закони забороняють вести діалог із країною-агресоркою - з Росією.

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