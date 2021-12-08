У Кремлі заявляють, що Путін і Байден домовилися про ще одну розмову

Терміни наступних понтенційних переговорів Байдена та Путіна ще не визначені, заявив Пєсков.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін під час відеозустрічі домовилися ще про одну розмову.
Про це він повідомив російським журналістам.
Прессекретар президента РФ уточнив, що терміни наступних переговорів Байдена та Путіна ще не визначені, проте нібито вони мають відбутися "найближчим часом".
"Очільники (США та Росії - ред.) говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, наразі, відповісти, коли це буде можливо, не представляється можливим", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена, які тривали 2 години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.
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