Парад у Москві / © Associated Press

У Росії досі не вщухає істерія через святкування «Дня побєди» 9 травня. Святкування на Красній площі відбулося, хоча й було зовсім не помпезним та в «урізаному форматі», але тепер у Москві заявляють про «спроби» Києва зірвати святкові заходи за кордоном.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Спроби нібито «зірвати» святкування «Дня побєди» «в інших країнах» посадовиця приписала не лише Києву, а й «закордонним провокаторам». Підбурювачами вона зухвало назвала українську діаспору.

Захарова понавигадувала про «спроби заперечення» акції «Безсмертний полк», яку вона назвала «народною», а не «режисованою зверху».

Парад на 9 Травня як провал Путіна

9 травня під час параду на Красній площі в Москві вперше за 20 років не було техніки. Окрім того, святкування було коротким і тривало лише 45 хвилин. Міністерство оборони країни-агресорки виправдовувало це «поточною оперативною обстановкою». Втім, цьогоріч вперше офіційно окремою колоною пройшли солдати КНДР, які воювали в Курській області.

The Times наголосило на тому, що парад у Москві занапастив авторитет Володимира Путіна. Якщо раніше цей захід був для «фюрера» не просто демонстрацією російської військової могутності, а ще й можливістю привітати лідерів з усього світу, то тепер усе мало зовсім інший вигляд.

