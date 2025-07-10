У Кремлі зганьбилися через вінок Путіна на похороні міністра-самогубця / © Associated Press

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Смерть колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта, якого знайшли застреленим, обростає новими деталями та суперечливими повідомленнями. Ситуація набула курйозного оберту після того, як державні ЗМІ спершу повідомили про жалобний вінок від Путіна, а потім поспіхом анулювали цю інформацію.

Про це пише російське медіа Moscow Times.

Відомо, що вранці 10 липня російське агентство «РИА Новости» заявило, що Володимир Путін надіслав вінок на церемонію прощання зі Старовойтом. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив це, виправдовуючи відсутність Путіна «робочим графіком» і загалом рідкісним відвідуванням президентом таких заходів. Однак за лічені години «РИА Новости» видалило свою новину, назвавши її «помилковою». Водночас зникло повідомлення з коментарем Пєскова і з телеграм-каналу «Вы слушали маяк».

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Скриншот з новини російського медіа / © РИА Новости

Політолог Аббас Галлямов припускає, що це свідчить про внутрішні чвари в російській владі. «Не можуть визначитися з планами, ким вони все ж призначать Старовойта — корупціонером чи ні», — пояснив він.

Загибель на тлі корупційного скандалу

Романа Старовойта знайшли застреленим у його особистому автомобілі в Одинцовському районі Московської області 7 липня, одразу після того, як Путін підписав указ про його звільнення з посади очільника Мінтрансу. Слідчий комітет РФ розглядає основною версією самогубство.

Проте за інформацією «Коммерсанта» Старовойт мав бути затриманий 8 липня і звинувачений у шахрайстві. Його колишній заступник Олексій Смірнов, ексгубернатор Курської області, заарештований у справі про розкрадання 1 млрд руб. під час будівництва оборонних ліній на кордоні з Україною, дав свідчення проти Старовойта. Примітно, що саме за каденції Старовойта як губернатора Курської області велися ці роботи.

Численні нестикування у версії самогубства

Версія про самогубство Старовойта викликає багато запитань через численні розбіжності у свідченнях. Спершу провладні телеграм-канали повідомляли про самогубство вдома, потім — в електромобілі Tesla біля Ромашково, а згодом — поряд з машиною у кущах.

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Також суперечливими є дані про час загибелі. Джерела Forbes та РБК стверджують, що Старовойт помер ще в ніч проти 6 липня, тобто за понад добу до офіційно озвученої дати. Водночас інші ЗМІ писали, що вранці 7 липня він був на робочому місці, а Мінтранс повідомляв про його участь у нараді 6 липня.

Ця заплутана ситуація лише підсилює підозри та спекуляції навколо раптової смерті високопоставленого російського чиновника.

Нагадаємо, Романа Старовойта, колишнього міністра транспорту Росії, знайшли мертвим в Одинцовському міському окрузі Московської області. За офіційною інформацією, тіло Старовойта виявили в його особистому автомобілі з вогнепальним пораненням. Слідство наразі встановлює всі обставини смерті, проте основною версією називають самогубство.

Водночас, за даними деяких джерел, тіло ексміністра знайшли не в автівці, як повідомлялося раніше, а в будинку в тому ж Одинцовському окрузі. Поряд з тілом нібито виявили рушницю. Ці розбіжності додають загадковості обставинам його загибелі.

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