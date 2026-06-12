У Кремлі знову істерять через Україну: Москва розлючена і погрожує атаками на «привабливі цілі»

Кремль. / © Associated Press

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Кремлівські посадовці не стомлюються з дня у день заявляти, що нібито агресорка Росія вітає «мирне врегулювання» в Україні. Однак водночас у Москві повторюють давні наратив, мовляв, проблема в позиції Києва, а також погрожують новини ударами.

Про це свідчать останні заяви, які пролунали з Москви.

Речницю МЗС країни-агресорки Марію Захарову обурили п’ять базових умов миру, які днями озвучили лідери Великої Британії, Франції та Німеччини. Забувши про постійні ультиматуми Кремля, вона істерично накинулася зі звинуваченнями, бо нібито вони «висувають свідомо неприйнятні для Москви умови».

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Захарова цинічно заявила, буцімто заяви євролідерів спрямований на те, щоб «не допустити створення умов для переговорів про всеосяжний, справедливий та міцний світ». Крім того, вона ще й накинутися з докорами на країни Європи, бо вони допомагають Україні, зокрема з озброєнням.

Водночас керівниця Ради Федерації Валентина Матвієнко нахабно висловилася, мовляв, передумов для політичного вирішення «в нинішній міжнародній обстановці поки що не проглядається». Провину в цьому вона вбачає не в небажанні Москви закінчити розпочату війну, а в «русофобії» Заходу та навіть у загрозі безпеки РФ.

Путінський блазень та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після ударів ЗСУ по об’єктах у Криму істерично заявив про «привабливі цілі» в Україні для російських військ.

Нагадаємо, представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв нахабно заявив, мовляв, в Росії знають, як закінчити розпочату ними ж війну в Україні. Мовляв, перш за все ЗСУ мають піти з Донбасу. З його слів, нібито це позиція не лише Москви, але й Вашингтону. Посадовець нахабно назвав це «реалістичним рішенням», яке «зараз на столі лежить».

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