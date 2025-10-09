У Кремлі знову накинулися зі звинуваченнями на Україну: заява Пєскова

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Москва знову накинулася зі звинувачення на адресу Києва через нібито небажання діалогу. Мовляв, зі свого боку Кремль готовий до розмови.

Про це нахабно заявив речник російського "фюрера" Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито саме Україна "не тяжіє до мирного процесу". Мовляв, саме тому зараз "у процесі діалогу щодо українського врегулювання (як РФ називає війну - Ред.) намітилась пауза".

Пєсков у традиційні для путінського режиму манері висловився і про "реальний стан справ" на фронті, де начебто для Києва навряд чи щось зміниться.

Нагадаємо, днями диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з керівництвом Міноборони, Генштабу Росії та командирами російських угруповань військ і зробив низку заяв про війну в Україні. Зокрема, зі слів диктатора, Москва залишається відданою своїй меті "беззастережно" досягти всіх своїх цілей у війні.