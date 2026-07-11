У Кремлі знову заговорили про «мир», але водночас висунули ультиматум

Кремль. / © Associated Press

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Кремль вкотре брехливо заговорив про нібито готовність до переговорів щодо війни проти України. Втім, одразу традиційно висунули свої умови, які влада РФ повторює від початку повномасштабного вторгнення.

Чергову зухвалу заяву видав виступив помічник диктатора-президента Микола Патрушев.

За його словами, президент США Дональд Трамп прагне політико-дипломатичного врегулювання. Однак цьому, безсовісно стверджує Патрушев, буцімто перешкоджають «євронацисти», які ще й «різними способами впливають» на українське керівництво.

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Не обійшлося й без традиційних пропагандистських тез Кремля про «захист російськомовних» на Донбасі, яких Москва «не може покинути».

Путінський посадовець також повторив бездоказові звинувачення на адресу Києва та заявив, мовляв, агресорка Росія не збирається відмовлятися від цілей «сво».

«Ми готові до переговорів, але умови вже визначені», — заявив Петрушев.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров відкрито заявив, що Кремль не має наміру згортати війну, а буде продовжувати бойові дії, доки не досягне цілей. З його слів, йдеться про «завдання сво», які були визначені «фюрером» Володимиром Путіним в червні 2024-го. Зокрема, йдеться про виведення ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Водночас речник президента-диктатора Дмитро Пєсков зухвало звинуватив Україну у війні та у нібито «абсолютному» небажанні миру та ескалації. Мовляв, лише через це РФ буде далі продовжувати «спецоперацію» і розширювати «буферну зону» на кордоні з Україною.

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