У Кремлі зробили цинічну заяву: "Росія – це остання країна в Європі, яка хоче вимовляти слово "війна"

У Кремлі зробили цинічну заяву: "Росія – це остання країна в Європі, яка хоче вимовляти слово "війна"

За словами Пєскова, у Росії немає сенсу на когось нападати.

Росія - це остання країна в Європі, яка взагалі хоче вимовляти слово "війна".

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Интерфакс у неділю, 20 лютого.

"Нагадуємо, що Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І Росія, яка пережила стільки воєн – це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово "війна", – заявив Пєсков і додав, що Росії немає сенсу на когось нападати.

Тому, вважає спікер Кремля, дії Заходу, який щодня оголошує дату можливого вторгнення Росії в Україну, мають провокаційний характер і ведуть до нагнітання напруженості.

"Ну, бачите, президент сам на це не звертає уваги, але загалом подібні заяви, звичайно, це такий елемент провокаційного характеру. Справа в тому, що це безпосередньо веде до нагнітання напруженості. А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", – попередив Пєсков.

"Тому все це має, може мати згубні наслідки – ось ця щоденна вправа щодо оголошення дати вторгнення Росії в Україну", – сказав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо:

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Європейський союз не може вічно пропонувати "оливкову гілку" (символічний атрибут миру, злагоди і мудрості - Ред.) Росії, поки вона проводить ракетні випробування і загрожує вторгненням в Україну.

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