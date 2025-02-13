У Кремлі зробили заяву про майбутню зустріч Путіна і Трампа

У Кремлі заявили, що помічники президента РФ Володимира Путіна й глави США Дональда Трампа розпочніть опрацювання зустрічі очільників держав. Як повідомив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, після цього стануть відомі місце й дата.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Путін і Трамп доручили помічникам негайно розпочати опрацювання зустрічі на найвищому рівні", - заявив Пєсков.

Він додав, що місце та терміни зустрічі Путіна та Трампа можна буде називати після опрацювання.

Нагадаємо, у середу, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

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