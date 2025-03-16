У Кремлі зробили заяву щодо зустрічі Путіна та Трампа: чи буде вона

Кремль підтвердив можливість зустрічі Путіна і Трампа, але без конкретних дат.

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч, як тільки в цьому виникне необхідність.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

"Ми готуємося до зустрічі, і вона буде організована, щойно виникне необхідність для цього", – повідомили в Кремлі.

За його словами, заклик до перемир'я в Україні сприймається як спроба дати ЗСУ час на переозброєння, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський розповів щодо дати 17 березня, про яку всі говорять.

Також ми писали про те, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні не має військового вирішення, а єдиний шлях до її завершення – переговори. За його словами, жодна зі сторін не може досягти своїх максимальних військових цілей, тому припинення вогню можливе лише через взаємні поступки. Політик зазначив, що компроміс є невід’ємною частиною будь-яких переговорів – у бізнесі, торгівлі чи геополітиці

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