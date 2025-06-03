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У Кремлі зробила заяву про нового президента Польщі, якого розшукує РФ
Реакція Кремля на обрання Навроцького президентом Польщі виявилася стриманою, хоча політик є фігурантом кримінальної справи в РФ.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував перемогу на президентських виборах у Польщі Кароля Навроцького.
Спікера очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.
Пєсков коротко назвав перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі «внутрішньою справою країни».
Зауважимо, що новоспечений польський лідер від 2024 року перебуває у російському розшуку.
Чому Росія оголосила Навроцького у розшук: деталі
Від 2009 року Навроцький працює в Інституті національної пам’яті Польщі (ІНП). Протягом своєї кар’єри він займався ідентифікацією жертв репресій та активно працював у сфері історичних публікацій. Завдяки ініціативі Навроцького у Польщі демонтували численні радянські пам’ятники. У відповідь на це Росія в лютому 2024 року оголосила його в розшук та відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, Навроцький здобув перемогу на президентських виборах у Польщі з результатом у 50,89% голосів виборців, тоді як за його конкурента Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.