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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі зробила заяву про нового президента Польщі, якого розшукує РФ

Реакція Кремля на обрання Навроцького президентом Польщі виявилася стриманою, хоча політик є фігурантом кримінальної справи в РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Речник президента Росії Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував перемогу на президентських виборах у Польщі Кароля Навроцького.

Спікера очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

Пєсков коротко назвав перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі «внутрішньою справою країни».

Зауважимо, що новоспечений польський лідер від 2024 року перебуває у російському розшуку.

Чому Росія оголосила Навроцького у розшук: деталі

Від 2009 року Навроцький працює в Інституті національної пам’яті Польщі (ІНП). Протягом своєї кар’єри він займався ідентифікацією жертв репресій та активно працював у сфері історичних публікацій. Завдяки ініціативі Навроцького у Польщі демонтували численні радянські пам’ятники. У відповідь на це Росія в лютому 2024 року оголосила його в розшук та відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, Навроцький здобув перемогу на президентських виборах у Польщі з результатом у 50,89% голосів виборців, тоді як за його конкурента Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

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