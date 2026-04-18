Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є пріоритетом номер один для Кремля.

Як повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на дипломатичному форумі, який відбувається в турецькій Анталії.

«Росія нікому переговори не нав’язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готовий — за нами справа не стане», — наголосив він.

Водночас очільник російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров цинічно заявив, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

При цьому у Кремлі вважають, що «розбіжності» Росії та України щодо територіального питання полягають у «лічених кілометрах».

Очільник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що переговорний процес щодо миру в Україні триває, він не заморожений. Наразі Україна очікує приїзду представників Сполучених Штатів Америки.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

За словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, Україна готова до проведення в Туреччині зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.