У Кремлі зробили нову заяву про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков знову висловився про можливість зустрічі диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Так, Пєсков сказав, що зустріч Путіна, Трампа та Зеленського має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок.

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Нагадаємо, на початку червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хотів би зібрати на зустріч Зеленського, Путіна, а також залучити до неї Трампа.

Зеленський сказав, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

У Білому домі заявили, що Трамп відкритий до такої зустрічі. Водночас там наголосили, що президент США хотів би бачити прямі переговори між Україною та Росією.

Однак Пєсков 3 червня заявив, що зустріч Путіна, Трампа та Зеленського найближчим часом навряд чи можлива. Речник Кремля сказав, що такі контакти мають стати результатом технічних домовленостей.

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