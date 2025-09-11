У Кремлі зробили нову заяву про атаку безпілотників на Польщу

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль традиційно відмежовується від атаки своїх безпілотників на Польщу 10 вересня та радить йти за подібними коментарями до міністерства оборони.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

“Кремль не має нових коментарів щодо історії з БпЛА в Польщі”, - висловився він.

Окрім того, Пєсков цинічно заявив, що заяви з Варшави щодо “інциденту з дронами” є “характерною риторикою” для всіх європейських столиць.

З його слів, навчання "Захід-2025", які спільно проводять РФ та Білорусь, “планові” і нібито “не націлені проти будь-кого”. Зокрема, третіх країн.

Нагадаємо, вночі 10 вересня під час атаки на Україну російські БпЛА атакували Польщу, де їх вперше збили польські та союзні війська НАТО. У Кремлі вчора заявили, мовляв, нічого коментувати не будуть та порадили звернутися до міністерства оборони.

В оборонному відомстві країни-агресорки заяву щодо ударів по території Польщі таки зробили. Російські військові нахабно заявили, мовляв, не збиралися завдавати ударів по польській території. Натомість нібито під час повітряної атаки в Україні «всі визначені цілі уражені».

