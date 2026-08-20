У Кремлі зробили нову заяву про мир з Україною

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що поки що не бачать підстав для оптимізму у питанні мирного врегулювання війни проти України.

Про це російським пропагандистським ЗМІ повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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За його словами, «причиною відсутності прогресу нібито є позиція Києва». Водночас він традиційно не уточнив, які саме дії чи вимоги української сторони Москва вважає за перешкоджання для можливого врегулювання.

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Заява прозвучала на тлі обговорень можливих дипломатичних контактів та міжнародних ініціатив, спрямованих на припинення війни. Однак у Кремлі визнають, що конкретних домовленостей щодо нових зустрічей поки що немає. Зокрема, Пєсков повідомив, що точні дати можливого візиту до Росії представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера досі не визначені.

Заяви про мирні переговори — що відомо

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не готова погодитися на припинення вогню, яке зафіксує нинішню лінію фронту. За його словами, РФ продовжуватиме війну проти України доти, доки не зможе досягти «довгострокового, надійного та стійкого» врегулювання на власних умовах.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не планують повертатися до переговорів - поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки. Йдеться про ультиматум, який Володимир Путін озвучив під час виступу в МЗС ще влітку 2024-го. Зокрема, повне виведення ЗСУ із підконтрольних Києву районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

А депутат Державної думи РФ Віктор Соболєв заявив, що кінцевою метою так званої «спеціальної військової операції» є вихід російських військ до західних кордонів України.

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