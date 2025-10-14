У Кремлі зробили нову заяву про "мирне врегулювання" в Україні

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі продовжують нахабно брехати, мовляв, Росі вітає “пошук шляхів для мирного врегулювання в Україні” та “зберігає відкритість до мирного діалогу”.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, Москва розраховує, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф “сприятиме роботі щодо українського напрямку”.

Разом з тим представник “фюрера” Дмитро Пєсков наголосив, що Росія продовжує так звану “сво” через “відсутність альтернатив і досягне поставленої мети”.

“РФ так чи інакше забезпечить свої інтереси і досягне виконання поставлених перед “сво” цілей”, - нахабно висловився Пєсков.

Нагадаємо, днями Дмитро Пєсков заявив, нібито Росія готова до переговорів з Україною. Згадав він і американського президента Дональда Трампа, який також закликає сісти за стіл переговорів. Втім, зі слів Пєскова, причина не в Москві. Він каже, що начебто Київ та ЄС нагнітають ситуацію і шукають причини для відмови.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Сектора Гази та Ізраїлю збирається закінчити війну Росії проти України. Втім, деталей очільник Білого дому не повідомив.