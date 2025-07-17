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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков.

У Росії заявляють, мовляв, готові до третього раунду переговорів з Україною, однак “чекають на пропозиції” від Києва, який “має визначитися”.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він зауважив, що Москва веде прямі переговори з Києвом - “хоча за посередництва Вашингтона”. За словами Пєскова, під час третього раунду переговорів сторонам “потрібно обговорити проєкти меморандумів”.

Представник Кремля каже, що нібито РФ веде контакти з Україною “лінією” Володимира Мединського, який очолював делегації росіян у Стамбулі.

“Треба завершити процес обмінів на виконання домовленостей другого раунду. Зараз триває "доузгодження", - заявив Дмитро Пєсков.

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Дата публікації
Кількість переглядів
411
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