- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2059
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі зробили нову заяву про третій раунд переговорів з Україною
Речник Путіна запевняє, що робота з обміну полоненими між Росією та Україною триває.
У Кремлі не пов’язують початок третього раунду переговорів з Україною із завершенням узгоджених раніше обмінів полоненими, на чому наполягає український президент Володимир Зеленський.
Це стало зрозуміло із відповіді речника президента РФ Дмитра Пєскова на брифінгу в п’ятницю, 11 липня.
Прессекретар Путіна, якого запитали на якому етапі перебуває обмін полоненими, сказав лише, що обміни між Росією та Україною тривають. «Робота йде», — зауважив він.
Водночас Пєсков повторив слова господаря Кремля про те, що у Москві начебто тільки чекають «на пропозиції української сторони» щодо термінів нового раунду переговорів.
Нагадаємо, ще 14 червня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові запевнив президента США Дональда Трампа, що Росія начебто готова продовжувати переговори з Україною після 22 червня.
Водночас український президент наголосив, що подальший діалог з Росією залежатиме від того, як пройде процес обміну полоненими.
За словами Володимира Зеленського, наразі відбулося вісім етапів великого обміну полоненими, в результаті яких сотні українців повернулися додому.