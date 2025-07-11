У Кремлі зробили нову заяву про третій раунд переговорів з Україною

Речник президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі не пов’язують початок третього раунду переговорів з Україною із завершенням узгоджених раніше обмінів полоненими, на чому наполягає український президент Володимир Зеленський.

Це стало зрозуміло із відповіді речника президента РФ Дмитра Пєскова на брифінгу в п’ятницю, 11 липня.

Прессекретар Путіна, якого запитали на якому етапі перебуває обмін полоненими, сказав лише, що обміни між Росією та Україною тривають. «Робота йде», — зауважив він.

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Водночас Пєсков повторив слова господаря Кремля про те, що у Москві начебто тільки чекають «на пропозиції української сторони» щодо термінів нового раунду переговорів.

Нагадаємо, ще 14 червня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові запевнив президента США Дональда Трампа, що Росія начебто готова продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

Водночас український президент наголосив, що подальший діалог з Росією залежатиме від того, як пройде процес обміну полоненими.

За словами Володимира Зеленського, наразі відбулося вісім етапів великого обміну полоненими, в результаті яких сотні українців повернулися додому.

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