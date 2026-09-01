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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі зробили нову заяву про удари по Києву

Кремль знову лякає Києвом іноземців, закликаючи дипломатів залишити столицю України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ. / © Associated Press

Кремль знову «закликала» іноземців і дипломатів залишити Київ, намагаючись виправдати свої удари по українській столиці «атаками у відповідь».

Про це заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

Вона зухвало наголосила, мовляв, «рекомендація» російського міністерства щодо евакуації іноземців, яку Москва оприлюднила ще у травні, нібито залишається актуальною через «систематичні» удари окупантів.

Захарова брехливо наголошує, що буцімто йдеться лише про атаки по українській військовій інфраструктурі. Волна і словом не обмовилася про «прильоти» у житлові будинки, цивільні об’єкти, де гинуть мирні жителі.

Водночас представниця МЗС у кращих традиціях Кремля намагалася виправдати атаки на Київ, заявивши, що вони нібито є відповіддю на удари України по інфраструктурі в російських регіонах.

Нагадаємо, заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой зухвало закликав бомбардувати міста України. Він нахабно наголосив, мовляв, йдеться не про жорстокість, а про те, щоб «деморалізувати публіку [українців] настільки, щоб з піднятими лапками вийшла назустріч нашим військам».

Водночас американський Держдеп оголосив найвищий рівень небезпеки і оприлюднив оновлене попередження для громадян щодо поїздок до України через загрозу ракетних і дронових атак.

Кремль заговорив про нові удари по Києву і виступив із закликом до іноземців

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